Premiere für Adrian Goigingers Film "Der Fuchs": Hunger nach Brot und Liebe

Adrian Goigingers Film "Der Fuchs" hat seine langersehnte Premiere. Er erzählt das Drama jenes Kindes, das später Goigingers Urgroßvater wurde.

Barfuß springt er über die Steine, einen Beutel mit geklaubten Erdäpfeln über der Schulter, und singt mit dünner Kinderstimme: "A, B, C, die Muata kocht an Tee!" Der kleine Franz (gespielt von Maximilian Reinwald) ist am Anfang des Films "Der Fuchs" keine zehn Jahre alt. Es ist das Jahr 1927, die paar Erdäpfel müssen seine ganze Familie satt bekommen, oben am Berg.

"I, I, I, wir san scho olle hi", singt er, "frira hamma Buchtln gessn, jeza miassma ...