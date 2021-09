Prominente Filmpremieren in Venedig: Eine Prinzessin wird am Lido hofiert

Am Lido ließ sich Kristen Stewart am Freitag für ihre Rolle als Diana in "Spencer" feiern. Bisheriger Höhepunkt ist aber ein anderer Film.

Sie lächelt scheu über ihre Schulter, voluminöse Blondfrisur, mächtige Schulterpolster, schmale Taille. Ja, doch, Kristen Stewart sieht der echten Princess Diana überraschend ähnlich, in Pablo Larraíns "Spencer", das ein Weihnachten unter dem Dach der Royals als "Fabel nach einer wahren Tragödie" erzählt. Die beiden Söhne sind schon verständig, Charles schaut bei der Weihnachtsmesse Camilla nach und Diana geht sich zwischendurch heimlich erbrechen. Es ist eine Welt voll strenger Regeln, die dem Publikum durch die populäre Serie "The Crown" ...