Der Tag, auf den die Kinos seit dem Ausbruch der Pandemie warten: James Bond soll wieder einmal alles retten.

So verdammt viel Zeit zum Sterben gab der 007-Agent nicht einmal den ärgsten Gegnern. Jetzt aber ist in mehrerer Hinsicht Endzeit, auch wenn nicht selbst gestorben wird, wie schon der Titel des neues Bond-Abenteuers besagt: "Keine Zeit zu sterben". Und es geht tatsächlich ums Überleben, nicht nur für Herrn Bond, sondern durchaus für eine Kinowelt, wie sie sich in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten entwickelt hat.

Das 25. Bond-Abenteuer wird als erster "postcoronaler Megablockbuster" am ...