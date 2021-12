"Quo Vadis, Aida?": Ein brennender Gewinner

Der beste europäische Film des Jahres steht fest: Der Srebrenica-Thriller "Quo Vadis, Aida?" der kroatischen Regisseurin Jasmila Žbanić wurde am Samstagabend mit drei European Film Awards ausgezeichnet.

"Den Frauen" hat sie den Preis gewidmet, "die das Durcheinander aufräumen müssen, das die Männer angerichtet haben" - in dem Fall die Armee der Republika Srpska, die das Massaker von Srebrenica an bosnischen Buben und Männern verbrochen hat. Jasmila Žbanićs Film "Quo Vadis, Aida?" wurde als bester europäischer Film ausgezeichnet, in einer festlichen Preisverleihung der European Film Awards, die am Samstagabend schon zum zweiten Mal nur online stattfand. Außerdem wurde Žbanić für die beste Regie geehrt und bedankte sich anlässlich ...