"Quo vadis, Aida" im Biennale-Wettbewerb: Es geht um alles

Existenzielle Fragen am Lido: Jasmila Žbanić erzählt in einem Thriller erschütternd präzis von den Tagen vor dem Massaker von Srebrenica.

Das Publikum hoch konzentriert, der Applaus minutenlang und atemlos: Die Premiere von "Quo Vadis, Aida", Jasmila Žbanićs Wettbewerbsfilm in Venedig, war ein fulminanter Erfolg. Produziert hat Žbanić den Film in Zusammenarbeit mit der österreichischen Coop99 von Barbara Albert, Bruno Wagner und Antonin Svoboda, deren Produktionen seit Alberts Wettbewerbsbeitrag "Nordrand" 1999 in Venedig Dauergast sind.

"Quo Vadis, Aida" handelt von einem existenziellen Moment in der europäischen Geschichte und ist von den vielen guten Filmen der Regisseurin (für "Grbavica" hatte ...