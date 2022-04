"Rabiye Kurnaz": Die türkische Mama und die Weltpolitik

"Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ist eine Tragikomödie über ganz normale Menschen.

"Aber warum dürfen die das machen?" Diese Grundfrage ist für Laien wie für langgediente Juristinnen gar nicht so einfach zu beantworten. Warum darf ein Mann, dem kein Verbrechen nachgewiesen wurde, einfach so fünfzehn Jahre lang eingesperrt bleiben? Die entsetzliche Ungerechtigkeit, die vielen jungen Männern in Guantanamo Bay widerfahren ist (und einzelnen nach wie vor widerfährt) ist im Kino in zahlreichen Dokumentar- und Spielfilmen aufgegriffen worden, zuletzt im prominent besetzten "Der Mauretanier" mit Tahar Rahim, Jodie Foster und Benedict Cumberbatch, drastischen ...