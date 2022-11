Regiedebüt "Breaking The Ice": Tauwetter auf dem Eis

In ihrem Regiedebüt "Breaking the Ice" schildert Clara Stern die Selbstfindung einer Eishockeyspielerin und braven Tochter.

Zwölf Minuten Zuspätkommen? "Ich hab dir zwölf Euro Strafe aufgeschrieben!" Eine Neue im Team? "Gemeinsam aufwärmen gibt's keines, sei einfach beim Training da." Nein, Mira (gespielt von Alina Schaller) ist nicht gerade die liebevollste Eishockey-Teamkapitänin, die sich die Dragons wünschen könnten, aber so läuft in "Breaking the Ice" (ab Freitag im Kino) immerhin alles nach den Regeln ab. Auch daheim auf dem Weingut ist Mira vor allem im Erledigungsmodus, wenn sie dem dementen Opa (Wolfgang Böck) hinterherräumt, mit ihrer Mama ...