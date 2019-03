Regielegende Agnes Varda mit 90 Jahren verstorben

Agnes Varda ist tot. Die Filmregisseurin hatte sich in ihrer über 60 Jahre andauernden Karriere mit mehr als 30 Werken den Ruf einer der Schlüsselfiguren des internationalen Autorenkinos erarbeitet und konnte auf Auszeichnungen wie den Goldenen Löwen, einen Ehren-Cesar oder die Goldene Palme zurückblicken. Die in Belgien geborene und in Frankreich lebende Filmemacherin wurde 90 Jahre alt.

