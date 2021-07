Regisseur der Doku "Wer wir waren" im Interview: "Was muss eigentlich passieren?"

Ein Astronaut, eine Ozeanographin, ein buddhistischer Mönch und Molekularbiologe, ein Ökonom, ein Philosoph und eine Technikphilosophin denken nach über die Welt: "Wer wir waren" ist eine eindrucksvolle Doku über die Zukunft.

Was muss passieren, damit die Menschheit fortbestehen kann, damit die Gesellschaft gerechter wird, das Klima überlebbar bleibt? Welche dramatischen Fehlentwicklungen gilt es umzukehren?

Nach seinem aufschlussreichen Dokumentarfilm "Master of the Universe" über die Abgründe der Finanzwelt holt Marc Bauder in "Wer wir waren" sechs Wissenschafterinnen und Wissenschafter unterschiedlichster Disziplinen vor die Kamera, darunter den deutschen Astronauten Alexander Gerst, die US-Meeresbiologin Sylvia Earle und den senegalesischen Sozialwissenschafter und Philosophen Felwine Sarr. Leitmotiv durch den Film ist das posthum erschienene ...