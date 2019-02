Fatih Akins Horrormilieustudie "Der goldene Handschuh" kommt nach seiner kontrovers diskutierten Berlinale-Premiere ins Kino.

Zwischen 1970 und 1974 ermordete und zerstückelte der Hamburger Serienmörder Fritz Honka mindestens vier Frauen, denen er in der heruntergekommenen Kneipe "Der goldene Handschuh" in St. Pauli begegnet war. Die Leichenteile lagerte er großteils in seiner Wohnung, entdeckt wurden die ...