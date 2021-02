Regisseurin Gabriele Neudecker: Von Krokodilen in der Salzach und sehr speziellen Ponys

Regisseurin Gabriele Neudecker feiert mit ihrer Produktionsfirma Pimp the Pony Erfolge - und ein Jubiläum.

Das selbst verfasste Wort zum Jubiläum liest sich so: "Als Kinofilm-Produktionsfirma, die ihren Sitz nicht in Wien und Umgebung hat und mit nur weiblichen Produzentinnen und Regisseurin, sind wir fast so selten wie das Krokodil in der Salzach - doch mit viel Kreativität und besonderen Wegen in der Kinofilm-Verwertung können wir nun unser 10-jähriges Bestehen bekannt geben." Die Rede ist von einer kleinen feinen Firma aus Köstendorf. Sie nennt sich "Pimp the Pony Productions."

Übersetzt heißt das so ...