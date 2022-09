Regisseurin im Interview zum Film "Sonne": Die Melancholie der Handybilder

Mit ihrem Langfilmdebüt "Sonne" ist der jungen Regisseurin Kurdwin Ayub das mitreißende Porträt einer migrantischen Wiener Jugend gelungen.

Ist das Kopftuch Accessoire oder religiöses Statement? Oder ist das vielleicht alles gar nicht so eng zu sehen, wenn man Teenagerin ist, in Wien aufwächst und ohnehin erst rausfindet, was die Prioritäten im Leben sind? Kurdwin Ayubs großartiges Spielfilmdebüt "Sonne" erzählt von der 17-jährigen kurdischstämmigen Yesmin (Melina Benli), die zwischen YouTube- Fame, Respekt vor ihrem Glauben und dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung ihren Weg zu finden versucht. Mit ihren Freundinnen nimmt sie ein Musikvideo auf, bei dem alle drei den Hidschab ...