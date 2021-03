Regisseurin tritt für Frauenquote beim Film ein: "Sonst ist das Kino obsolet"

Österreichische Filmschaffende fordern eine Geschlechterquote in der Filmförderung und bekommen viel Zuspruch.

Lang waren die Fronten verhärtet, jetzt ist die Solidarität groß: Die Petition "No change without change" setzt sich für eine Geschlechterquote in der österreichischen Filmförderung ein. Unterschrieben haben die Petition über 1500 Filmschaffende, darunter Elisabeth Scharang, Josef Hader, Caroline Peters, Simon Schwarz und Michael Palm. Eine der Initiatorinnen, die Regisseurin Katharina Mückstein, erläutert im SN-Interview, warum es dabei um die Zukunft des Kinos geht.

Kritik an der Quote rührt von der Sorge, dass Posten und Budgets nicht mehr ...