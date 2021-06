Regisseurin von "The Trouble With Being Born" im Interview: "Eine Art Anti-Pinocchio"

Jurypreis bei der Berlinale, Großer Preis der Diagonale, wüste Anfeindungen: Nach einer turbulenten Reise kommt der österreichische Androiden-Film "The Trouble With Being Born" ins Kino.

Ein Mann, ein kleines Mädchen, ein träger Sommernachmittag am Pool: Sandra Wollners Film "The Trouble With Being Born" beginnt mit einer Täuschung, denn es handelt sich hier nicht um Tochter und Vater, sondern um einen Roboter und seinen Benutzer. Der vielfach ausgezeichnete Film befasst sich auf irritierende Weise damit, wie ein Android zum Gefäß für die Bedürfnisse seiner Nutzer wird. Was war die Ausgangsposition für diesen Film, von dem kindlichen Androiden Elli zu erzählen? Sandra Wollner: Ich hatte ...