Retrospektive zu Rakhshan Banietemad im Filmmuseum: Bilder aus der anderen Sicht

Das Filmmuseum widmet der iranischen Filmemacherin Rakhshan Banietemad ihre erste Retrospektive in Österreich.

Ein paar Buben spielen Fußball, barfuß und in zerfetzten Sandalen, die Kamera nähert sich, die Kinder stellen sich auf. "Was willst du einmal werden?" - "Doktor." - "Anwalt." - "Lehrer." Ein Bub wendet den Blick nach oben, da ist ein Kondensstreifen am sandig-blauen Himmel. "Pilot."

Diese Standard-Dokumentarfilmsituation ist der Beginn des Dramas "The May Lady" von Rakhshan Banietemad, jener Regisseurin, die gerne als "First Lady des iranischen Kinos" vorgestellt wird und der das Filmmuseum nun eine Retrospektive widmet. ...