"Risiken & Nebenwirkungen": Kino kurz vor dem Nierenversagen

Die Komödie "Risiken & Nebenwirkungen" stellt unangenehme zwischenmenschliche Fragen.

Würden Sie? Also, ernsthaft, würden Sie, wenn es um Ihren Ehepartner oder Ihre Ehepartnerin ginge, eine Niere spenden? Obwohl das ein beträchtliches gesundheitliches Risiko birgt? Wäre es nicht besser, einen anderen Weg zu finden, eine andere Spenderin, einen Freund, jemand Unbekannten? In Michael Kreihsls Komödie "Risiken & Nebenwirkungen" nach Stefan Vögels Theaterstück "Die Niere" geht es um Existenzielles: Eine Frau bekommt die Diagnose Niereninsuffizienz. Eine Spenderniere muss her, ihr Ehemann wäre kompatibel. Doch der reagiert zuerst besorgt, dann abweisend, dann ...