Roadmovie "Der Engländer, der in den Bus stieg …": Die letzte Reise führt ans Ende der Welt

In der Tragikomödie "Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr" ist Timothy Spall durch ganz Großbritannien unterwegs.

Tom ist 95 und hat ein Leben lang an der Seite seiner geliebten Mary gelebt, oben im Norden von Schottland. Doch die letzten Jahre waren hart. Nach ihrer Krebsdiagnose war klar, Mary würde nicht mehr lang leben. Doch da war noch diese eine Reise, die die beiden an jenen Ort machen wollten, wo stets ihr Herz war, an die Südspitze von Cornwall, wo es Land's End heißt.

Als Tom in dem umständlich betitelten Film "Der Engländer, der in ...