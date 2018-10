Romanverfilmung: Auf ein Schwatzerl zum "Trafikanten"

Im Film wird Robert Seethalers Roman harmlos romantisiert.

Kommt ein Psychoanalytiker in eine Trafik und will eine Zigarre, wirklich nur eine Zigarre: Es ist Sigmund Freud, gespielt von Bruno Ganz, der allerdings in der Romanverfilmung nach Robert Seethalers "Der Trafikant" nur der popkulturelle Bezugspunkt ist, um den herum der Film die Zeit um den österreichischen "Anschluss" an Hitlerdeutschland erzählt. Hauptfigur in Film wie Roman ist der 17-jährige Franz Huchel, den Simon Morzé spielt. Er wird von seiner Mutter nach Wien geschickt, er möge in der Trafik ihres alten Freundes Otto Trsnjek (Johannes Krisch) in die Lehre gehen. Stammkunde hier ist Sigmund Freud. Der Fleischhauer nebenan ist illegaler und bald stolzer Nazi. Ein anderer Stammkunde wirft sich beizeiten aus politischen Gründen vom Dach, es gibt eine Liebschaft zu einer tschechischen Nackttänzerin, die wiederum bandelt bald mit einem SS-Offizier an.