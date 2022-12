Romanze "Insel der Zitronenblüten" im Kino: Es braucht mehr Strand

Die südlich-pittoreske Schwestern-Romanze "Insel der Zitronenblüten" funktioniert nur mit viel gutem Willen.

Eine hochschwangere schwarze Frau schreit, weiße Ärztinnen eilen ihr zu Hilfe, einen Kaiserschnitt später ist die Mutter tot. Die Gynäkologin Marina (Elia Galera) hält ein Kind im Arm, in das sie sich spontan verliebt: In "Die Insel der Zitronenblüten" (ab Donnerstag im Kino) geht es hochdramatisch her. Marina bereist seit anderthalb Jahrzehnten als Ärztin Afrika, inklusive aller Entwicklungshilfe-Klischees. Dann erreicht Marina ein Anruf aus ihrer Heimat Mallorca: Sie und ihre lang entfremdete Schwester Ana (Eva Martín) müssen ein gemeinsames Erbe ...