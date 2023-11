Roter Teppich für Cineasten - und rege Debatte um das Hitler-Haus

An fünf Tagen zeigte das 22. Filmfestival in Radstadt rund 30 Filme zum Thema Heimat in all ihren Facetten. Dazu zählen auch die braunen Flecken in der regionalen Vergangenheit.

BILD: SN/KULTURKREIS DAS ZENTRUM/HABERSATTER Ein roter Teppich vor dem Veranstaltungsort in Radstadt.