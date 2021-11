Sängerin, Aktivistin, exzessiv Liebende: Wer erzählt von Billie Holiday?

Zwei Filme über die große Jazzsängerin wurden heuer fertiggestellt. Der spannendere kommt diese Woche ins Kino.

"Sie haben ja keine Ahnung, was wir damals durchgemacht haben!": Der schwarze Drummer Jonathan "Jo" Jones, der ab den Dreißigerjahren mit Billie Holiday spielte, ist zornig: Die weiße Interviewerin, High-School-Lehrerin und Journalistin Linda Lipnack Kuehl ahnt nicht, wie das war, damals in den Südstaaten auf Tour zu sein. "Miss Billie Holiday hatte nicht das Privileg, auf einer Tankstelle die Toilette zu benutzen. Wir Burschen konnten wenigstens in den Wald verschwinden. Sie wissen nichts darüber, weil Sie sich solchen Regeln nie ...