Schweigsamer Jugendlicher wird Cowboy

Die Jugendbuchverfilmung "Concrete Cowboy" erzählt von einer uralten afroamerikanischen Tradition des Reitens.

Jetzt ist er schon wieder von der Schule geflogen, und endlich reicht's seiner Mutter: Der 15-jährige Cole (gespielt von "Stranger Things"-Star Caleb McLaughlin) kann nicht so schnell schauen, da sitzt er bei Mama im Auto. Seine Freunde in Detroit sind Geschichte, und ein paar Hundert Autobahnkilometer später lädt sie ihn unangekündigt vor der Tür seines Vaters Harp (Idris Elba) in Philadelphia ab.

Der Rauswurf ging so schnell, dass die Anfangscredits des Films "Concrete Cowboy" (auf Netflix) noch kaum ...