"Searching": Die Fremde unter dem eigenen Dach

Eine Tochter verschwindet. Ihr Vater stellt fest, wie wenig er sie kannte: "Searching" ist ein Krimi im Social-Media-Format.

Margot ist ein gutes Kind. Sie nimmt Klavierstunden, ist in der Schule brav, hilft daheim mit. Das ist nicht selbstverständlich, denn Margot ist 16 Jahre alt. Zudem haben sie und ihr Papa David (gespielt von John Cho) einen Verlust hinter sich, Margots Mama ist an Krebs gestorben. Doch Margot ist in dem Thriller "Searching" wie gesagt ein gutes Kind, und David vertraut ihr.