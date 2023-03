"Shazam!": Auch Superhelden sind nicht unbesiegbar

Mit dem Filmsequel "Fury of the Gods" nähert sich das Superheldenfilm-Genre bedenklich der Grenze des Erträglichen.

Bilder zum Film „Shazam! Fury of the Gods“.

Bilder zum Film „Shazam! Fury of the Gods“.

Bilder zum Film „Shazam! Fury of the Gods“.

Shazam, das ist eine Gruppe Jugendlicher aus Philadelphia, USA. Das Besondere an den sechs Kids: Sie können sich in erwachsene Superhelden verwandeln. Dass sie auch damit nicht unbesiegbar sind, zeigt sich, als zwei mächtige Göttinnen aus dem antiken Griechenland höchstpersönlich in Philadelphia auftauchen. Sie hätten da mit den Shazams nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen.

Zur Orientierung: In der Kino-Superheldenwelt gibt es zwei Großreiche, das "DC Universe", hinter dem der Konzern Warner Bros. steht, und das "Marvel Cinematic ...