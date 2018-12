"Shoplifters": Japan ist kein Musterland

Die Goldene Palme in Cannes brachte dem japanischen Film "Shoplifters" Ruhm. Sein Regisseur legt den Finger in eine soziale Wunde, will sich aber nicht instrumentalisieren lassen.

Die Goldene Palme in Cannes, den Preis fürs Lebenswerk in San Sebastián - der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda hat mit seinem warmherzigen Film "Shoplifters - Familienbande" offenbar einen Nerv getroffen: Ein ausgerackerter Tagelöhner und eine Stripperin finden da an einem Winterabend eine magere Fünfjährige voll blauer Flecken und beschließen, sie nach Hause mitzunehmen. Das ist die winzige Hütte einer alten Dame, die zur Wahloma einer zusammengewürfelten Familie von Ausgestoßenen wurde. "Shoplifters" ist ein deutlicher Kommentar zur sozialen Wirklichkeit in Japan.