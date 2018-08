Emma Thompson glänzt in der Literaturverfilmung "Kindeswohl".

Wie ist die Liebe beschaffen? Was davon ist Projektion, was ist Wunschdenken oder womöglich nur Sturheit, die uns am Glück hindert? "Kindeswohl" heißt ein Film, der im Kern diese Fragen stellt - nach dem Roman von Ian McEwan und verfilmt von Richard Eyre.