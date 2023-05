"Sisu": Ein irrer Roadtrip mit Gold gegen Nazis

Der Kriegskracher "Sisu" wird zu einem gefeierten Actionfilm.

"Sisu", das bedeutet auf gut Finnisch so viel wie "unbeugsam, unnachgiebig, stark in den schwierigsten Situationen". Das trifft auf den Helden dieses Films zu: Aatami Korpi, ein Mann weniger Worte und harter Fäuste. Im Winterkrieg zwischen Finnland und Russland hat er zahllose Russen in die ewige Tundra geschickt. Nun lebt er alleine in Lappland. Eines Tages stößt er auf eine riesige Goldmine. Was Grund zur Freude wäre, konfrontiert Aatami mit einer unterentwickelten Infrastruktur: Mittlerweile sind die Nazis ins Land eingefallen, ...