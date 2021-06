"Space Dogs": Wie ein Straßenhund zum Propagandastar wurde

Der in Locarno preisgekrönte Film "Space Dogs" erzählt von Hunden, die es bis ins All schaffen, und nichts davon ist erfunden.

Monatelang war das Regieduo Elsa Kremser und Levin Peter für seine Doku "Space Dogs" in Moskau mit Straßenhunden unterwegs, um ein Rudel zu porträtieren, mit einem vorurteilsfrei staunenden Blick auf die Welt in Hundeaugenhöhe. Roter Faden durch den Film ist aber ein anderer Hund: Laika, das erste Lebewesen im All, das 1957 von den Sowjets in einem Raumflugkörper in den Weltraum geschossen wurde, war ebenfalls ein Moskauer Straßenhund. "Space Dogs" erzählt auch Laikas Geschichte als Propagandafigur, die ein sowjetisches Aufstiegsnarrativ ...