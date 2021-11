Späte Ehre für Gustave Eiffel: "Er war eine Art Steve Jobs seiner Zeit"

Sein Turm ist weltberühmt, über sein Leben ist wenig bekannt. Nun aber gibt es neben einem Film in Paris auch "Eiffel Touren".

Es war zwar ein reizvolles Projekt, einen "Turm in Höhe von 1000 Füßen" zu schaffen, aber Gustave Eiffel hatte eigentlich etwas anderes vor. Er musste seine 6000 Mitarbeiter bei Projekten in aller Welt beaufsichtigen und wollte sich am Ausbau der Pariser Metro beteiligen. Vehement lehnte er die Bitte ab, zur Weltausstellung 1889 ein spektakuläres Monument zu errichten - bis er plötzlich die Meinung änderte und sich in die Aufgabe stürzte. Hatte es damit zu tun, dass er seiner alten Jugendliebe ...