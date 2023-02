Sport schützt nicht vor Seitensprung

"Perfect Addiction" ist ein recht unterhaltsames B-Movie.

Das Leben ist ein Kampf, folglich ist in dem seit Donnerstag in den Kinos laufenden Film "Perfect Addiction" Sienna eine geborene Siegerin: Die von Kiana Madeira gespielte Kampfsporttrainerin hat ihren Liebsten Jax (Matthew Noszka) zum Champion aufgebaut. Dann erwischt sie den treulosen Wicht in flagranti mit ihrer Schwester, und mit der privaten endet auch die berufliche Beziehung.

Danach trainiert sie Jax' Rivalen, den äußerst begabten Kayden (Ross Butler). Und der kann, wie sich bald herausstellt, professionell wie amourös ...