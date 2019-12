"Der Aufstieg Skywalkers" ist nun das wirklich allerletzte Finale der "Star Wars"-Saga - falls nicht Disney doch noch weiteres Geld verdienen möchte, was durchaus im Rahmen des Möglichen liegt.

All die Aufhören-wenn-es-am-Schönsten-ist-Seufzer beiseitegelassen, die Klagen darüber, wie ausgelutscht und tot erzählt diverse Sagas schon längst sind: "Star Wars" hatte in den letzten Jahren noch viel Leben in sich. Dass J.J. Abrams das Franchise um die Sternenkrieger 2015 wieder wachgeküsst ...