Starke österreichische Stimmen beim Filmfestival Dok Leipzig

Das renommierte 62. Dokumentarfilm-Festival Dok Leipzig startet am Montagabend in der sächsischen Metropole. Nach dem Auftaktfilm "Das Forum" von Marcus Vetter, mit dem der Regisseur hinter die Kulissen des Weltwirtschaftsforums in Davos blickt, sind auch einige starke österreichische Stimmen beim Filmreigen zu vernehmen.

SN/APA (dpa)/Sebastian Willnow DOK Leipzig beginnt am Montagabend