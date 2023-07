Stefanie Reinsperger in "Mermaids Don't Cry": Meerjungfrauen vergrämt man nicht

In "Mermaids Don't Cry", dem hinreißenden Debütfilm von Franziska Pflaum, spielt Tatort-Kommissarin Stefanie Reinsperger ein Supermarktkassierin mit einem großen Traum.

Burgtheater, Buhlschaft, Tatort-Kommissarin, Meerjungfrau: Die Laufbahn von Stefanie Reinsperger, geboren 1988 in Baden bei Wien und derzeit Mitglied des Berliner Ensembles, ist vielschichtig und scheinbar ständig im Aufwind. In "Mermaids Don't Cry" spielt sie die Supermarktkassierin Annika, die im Gemeindebau lebt und einen großen Traum hat: Ein maßgefertigter Nixenschwanz aus Silikon, mit dem sie im Meer schwimmen gehen will. Doch wie man weiß: Erfüllte Träume sind noch lange nicht die Garantie fürs Lebensglück, auch wenn sie noch so schön glitzern. Im Interview erzählt sie von den Herausforderung des Nixenschwimmens - und was ihre Filmfigur so sehr von ihr selber unterscheidet.

Frau Reinsperger, wie hat die Rolle zu Ihnen gefunden? Es ist für junge Filmemacher wie Franziska Pflaum nicht einfach, gleich für ihren Erstlingsfilm eine bekannte Hauptdarstellerin zu verpflichten. Reinsperger: Meine Agentin mir das Drehbuch ans Herz gelegt - sie hat gemeint, sie hätte es verschlungen, weil es so toll geschrieben ist. Ich war auch sehr beeindruckt von der hohen Qualität des Skripts, und wie ich Franziska Pflaum dann persönlich kennengelernt habe, war ich gleich ganz angetan von ihrer Energie. Für mich gings da auch um mehr als nur meine Rolle, auch wenn die wirklich super ist. Ich mag einfach das ganze Projekt.

Der Film ist in der Tat voller spannender Figuren, die auch alle Raum für ihre eigene Geschichte bekommen. Ja, sie dürfen sich alle entwickeln - und sie dürfen auch alle Fehler machen, das finde ich schön. Jeder hat Schattenseiten, alle fallen auch mal auf die Goschen, und das macht es sehr nahbar.

Aber wie nahe geht es einer, wenn man eine Figur spielt wie die Annika, der, um es deutlich auszudrücken, vom Leben dauernd auf den Kopf gekackt wird? Ich finde das wahnsinnig anziehend und schön, Menschen zu spielen, die um etwas kämpfen müssen. Das ist spielerisch sehr reizvoll,vor allem wenn man die richtigen Kollegen dabeihat. Der Karl Fischer, der meinen Vater spielt, und ich haben es uns wirklich von Tag eins an total gegeben. Aber je härter wir vor der Kamera miteinander umgegangen sind, desto netter waren wir danach zueinander. Auch mit der Julia Franz Richter hat das super funktioniert, und mit den wunderbaren Kinderdarstellern Johanna Kottulinsky und Jonas Gerzabek. Vor der Kamera haben wir uns nichts geschenkt, aber wir sind privat sehr respektvoll und liebevoll miteinander umgegangen.

Die Annika ist ein irrsinnig lieber Mensch … Stimmt. Aber in ihrer Liebheit ist sie auch recht weit weg von mir - sie ist, und das meine ich völlig wertfrei - wie ein Kind. Ich bewundere das auf eine Art sehr, wenn man so naiv in die Welt schauen kann.

Zynismus ist ohnehin überbewertet. Stimmt, aber er liegt uns in Österreich halt im Blut.

Der Sport, den Ihre Filmfigur aus "Mermaids Don't Cry" ausübt, nennt sich "Mermaiding", und man schwimmt dabei mit einer umgeschnallten Schwanzflosse. Es ist irrsinnig anstrengend - und unelegant, in diesen Nixenschwanz , und ist völlig auf fremde Hilfe angewiesen, um überhaupt ins Wasser zu kommen. überhaupt reinzukommen. Ich hatte zum Glück drei wundervolle Frauen zur Seite, die Jasmin Simak, die Chrissi Akbaba und die Anja Heger (Crewmitglieder aus Kostüm bzw. Make-up, Anm. d. Red). Ohne denen hätte ich weder die Dreharbeiten überlebt noch diesen Film je zustande gebracht (lacht).

Was genau war da so anstrengend? Wie lief das ab? Auf dem Drehplan hieß es "Beflossung", ein unglaublich tolles Wort. Konkret hieß das, man wird mit Vaseline eingeschmiert, dann flutscht man da irgendwie rein. Dann kann man sich nicht mehr bewegen, und ist völlig auf fremde Hilfe angewiesen, um überhaupt ins Wasser zu kommen. Nur - die Flossen-Szenen spielen fast alle an Land. Dafür ist dieses Teil definitiv nicht gebaut, wie wir schmerzhaft festgestellten.

Die Wahl ausgerechnet dieser Sportart ist durchaus ein feministisches Statement. Mermaiding wird meist als "Mädchen-Sport" belächelt. Die Frauen, die das gut können, sind ja nicht nur gute Schwimmerinnen, sondern auch ganz tolle Apnoe-Taucherinnen, die ohne Sauerstoffgeräte oder Maske minutenlang unter Wasser die ärgsten Stunts machen, und dabei noch wunderschön ausschauen. Das ist extrem beeindruckend.

Film: "Mermaids Don't Cry", Komödie, Ö 2023. Regie: Franziska Pflaum. Mit Stefanie Reinsperger, Julia Franz Richter, Karl Fischer, Gerti Drassl.