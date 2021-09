"Stillwater" mit Matt Damon: Ein Amerikaner in Marseille

Im Drama "Stillwater" kämpft Matt Damon als Klischee-Amerikaner um die Freiheit seiner inhaftierten Tochter.

Bill Baker ist ein "Rough-neck", so zumindest stellt er sich selbst vor, mit der saloppen Berufsbezeichnung eines Mannes, der auf einer Ölbohrplattform arbeitet. Zugleich meint der Begriff auch Raubein, einen Menschen, der keine Zeit für Zärtlichkeit verschwendet, und so einer ist Bill auch, den Matt Damon in dem Drama "Stillwater" spielt: Früher war er Bohrarbeiter, dann ist ihm das Leben dazwischengekommen. Seine Frau hat Selbstmord begangen, er hat getrunken, seine Tochter kam in Schwierigkeiten, und jetzt kann er nur noch ...