Stimmzettel der 90. Oscars werden ausgezählt

Die Oscar-Gewinner stehen fest, nur kennt noch niemand den Ausgang der Abstimmung: Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der über 8.000 Oscar-Juroren - mit der Post oder online - bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Nach Angaben der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zählen nun Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus.

Die streng gehüteten Ergebnisse in 24 Kategorien werden am kommenden Sonntag in verschlossenen Umschlägen direkt zur Preis-Gala gebracht. Die Academy verleiht die Oscar-Trophäen in diesem Jahr zum 90. Mal.

Bis 2017 kannten nur zwei Mitarbeiter im Voraus den Ausgang der Wahl. Heuer ist erstmals eine dritte Person für eine zusätzliche Kontrolle eingeweiht. Nach dem Oscar-Patzer mit vertauschten Umschlägen bei der Verkündung des "Besten Films" im vorigen Jahr hat die Filmakademie bessere Vorkehrungen gegen solche Pannen beschlossen.

Mit 13 Nominierungen geht das Fantasy-Märchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" als großer Favorit ins Oscar-Rennen. In der Kategorie für den besten Film sind unter anderem auch "Dunkirk", "Die Verlegerin", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Lady Bird" und "Get Out" nominiert.

(Apa/Dpa)