Streaming-Start für "Pieces of a Woman": Irgendwann bleiben nur noch Splitter

Bei den Filmfestspielen in Venedig ausgezeichnet und jetzt im Stream: "Pieces of a Woman".

Alles ist gut. Bis es das nicht mehr ist: In "Pieces of a Woman" (ab Freitag auf Netflix) erwarten Martha (gespielt von Vanessa Kirby) und Sean (Shia LaBeouf) ein Kind. Es soll eine Hausgeburt werden, alles ist vorbereitet. Doch an dem Abend geschieht das Entsetzlichste: Die Hebamme schickt eine Vertreterin, es gibt Komplikationen, das Neugeborene stirbt. Das folgende Jahr ist eine Tortur für Martha und Sean, während der sie einander keinen Halt geben können - dazu kommt, dass die Hebamme ...