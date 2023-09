Der österreichische Nachwuchsfilmer Mark Gerstorfer darf sich über einen Studenten-Oscar freuen. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Freitag bekannt gab, wird der Absolvent der Wiener Filmakademie mit seiner Arbeit "Die unsichtbare Grenze" in der Sparte "Narrative" gemeinsam mit zwei weiteren Beiträgen ausgezeichnet. Ob es für ihn zu Gold, Silber oder Bronze gereicht hat, soll bei der Preisverleihung am 24. Oktober in Hollywood bekanntgegeben werden.

In dem 27-minütigen Film setzt sich Gerstorfer, der neben der Regie auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnete, mit der Abschiebung einer Familie in den Kosovo auseinander. Beim Polizeieinsatz eskaliert die Situation allerdings. Insgesamt gab es für die diesjährigen Studenten-Oscars 2.443 Einreichungen von 720 Filmhochschulen. Die zehn preisgekrönten Filme sind nun auch berechtigt, in den Kurzfilmkategorien der eigentlichen Oscars teilzunehmen. (S E R V I C E - https://oscars.org)