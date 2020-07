Einer will ein selbstbestimmtes Ende, aber dann kommt alles anders: "The Suicide Tourist" greift ein vielbehandeltes Thema auf, und fügt einen Thrilleraspekt hinzu.

"Wenn Sie dieses Video sehen, werde ich tot sein." Nachrichten aus dem Jenseits sind immer begleitet von diesem gewissen makabren Kribbeln, in "The Suicide Tourist" ist der Anlass aber nicht unheimlich, sondern traurig: Max, gespielt von "Game of Thrones"-Star Nikolaj ...