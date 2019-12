Der Berlinale-Siegerfilm "Synonymes" handelt von dem Versuch, sich an einem neuen Ort eine andere Identität aufzubauen.

Eine Weile in Paris leben, um nach dem Wehrdienst etwas anderes zu sehen: Was Yoav (gespielt von Tom Mercier) will, nehmen sich viele junge Israelis vor. Er hat aber einen speziell schwierigen Start, in dem Film "Synonymes", der bei der ...