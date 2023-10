Taylor Swift übertrifft mit Konzertfilm Justin Bieber

Popstar Taylor Swift hat Berichten zufolge mit dem Konzertfilm über ihre laufende Welttournee "The Eras Tour" auf Anhieb einen Rekord aufgestellt. Wie das Promiportal "People" und die Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf Zahlen der weltgrößten Kinokette AMC berichteten, spielte der Streifen am Startwochenende 95 bis 97 Millionen Dollar (90,27 bis 92,17 Mio. Euro) in Nordamerika ein.

BILD: SN/APA/AFP/VALERIE MACON Ein weiterer Rekord für Pop-Queen Taylor Swift

Demnach übertraf der Film gleich zu Beginn den bisher erfolgreichsten Konzertfilm "Never Say Never" (2011) des kanadischen Sängers Justin Bieber, der insgesamt 73 Millionen Dollar einbrachte. Laut "Variety" spielte "Taylor Swift: The Eras Tour" außerhalb der USA zwischen 31 und 33 Millionen Dollar ein. Swift hatte den Film Ende August angekündigt. Im Vorverkauf waren laut AMC über 100 Millionen Dollar zusammengekommen. Die Premiere wurde am Mittwochabend (Ortszeit) in Los Angeles gefeiert. Kurz vor der Premiere hatte sie über die sozialen Medien verkündet, dass der Film wegen der großen Nachfrage nun schon am Donnerstag, einen Tag früher als geplant, in Nordamerika anlaufen werde. Ab Freitag sei der Film dann weltweit in 90 Ländern zu sehen, schrieb Swift auf Instagram. Sie bedankte sich bei den Fans, die den Film unbedingt sehen wollten. Die Sängerin ist seit März mit ihrer Tour weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe soll im Mai 2024 in Paris beginnen. Am 8., 9. und 10. August kommenden Jahres gastiert sie auch im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion.