Ein israelischer Grenzer und ein palästinensischer Autor schreiben Seifenopern. Daraus entsteht eine Freundschaft.

Wie fühlt sich der Nahostkonflikt von innen an? Regisseur Sameh Zoabi erzählt in "Tel Aviv on Fire" hintenherum genau davon: Sein Held Salam (Kais Nashif) ist Drehbuchautor einer palästinensischen Seifenoper, die palästinensische und israelische Fans vor der Glotze vereint. Als ...