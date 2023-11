Der Kinofilm "Thanksgiving" schickt Patrick Dempsey in den Feiertagshorror.

Bei uns in Europa ist das Erntedankfest eine unaufregende Angelegenheit. In den USA dagegen ist Thanksgiving ein wichtiger Feiertag, immer am vierten Donnerstag im November, heuer ist das der 23. November. Der darauffolgende Freitag ist bekannt als ultimativer Shopping-Tag: der ...