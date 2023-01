"The Banshees of Inisherin" im Kino: Der Mann, sein Esel und das Meer

In der existenziellen Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" ringt Colin Farrell als irischer Farmer mit erschütternder Einsamkeit.

Viel Auswahl gibt es nicht. Wer Anfang der 1920er-Jahre auf Inisherin lebt, einer fiktiven kleinen Insel vor der Küste Irlands, muss versuchen, sich mit seinen Nachbarn, der Postlerin, dem Polizisten, dem Wirt gut zu verstehen. Denn da ist nur die eine Postlerin, der eine Polizist, nur ein einziges Pub, und andere potenzielle Freunde als die nächsten Nachbarn hat die Insel auch keine zu bieten. Doch in "The Banshees of Inisherin", dem jüngsten Film des irischen Regisseurs Martin McDonagh nach dem ...