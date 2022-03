"The Card Counter" im Kino: Hinter dem Pokerface lauert der Abgrund

In Paul Schraders jüngstem Film "The Card Counter" spielt Oscar Isaac einen emotional beschädigten Kartenspieler.

Er wohnt in 56-Dollar-Motelzimmern, trinkt Jack Daniel's ohne Eis, trägt etwas zu eng geschnittene Anzüge, eine demonstrativ dunkle Sonnenbrille und lächelt nur im Notfall. Und immer wenn er in einem der mittelmäßigen Casinos auf seinem Weg ein paar Hundert Dollar gewonnen hat, tauscht er seine Spielchips wieder gegen Geld. Der Mann, der sich auf Nachfrage als William Tell (gespielt von Oscar Isaac) vorstellt, ist in "The Card Counter" ein professioneller Blackjack-Spieler, der mit Kartenzählen, durch das er seine Chancen genau ...