"The Dark": Der Mensch ist des Zombies Wolf

Für einen Horrorfilm wird Karl Markovics in den Wald geschickt. .

Es gibt diesen grauslichen Witz, in dem ein Kinderschänder mit einem Buben in den Wald geht. Der Bub fürchtet sich. Daraufhin sagt der Kinderschänder: "Was soll denn da ich sagen - zurückgehen muss ich ganz allein!" Im Horrorfilm "The Dark" ist da auch anfangs so ein Mann, gespielt von Karl Markovics, "armed and dangerous", wie es in den Fernsehnachrichten heißt, also bewaffnet und gefährlich, der in den Wald unterwegs ist. Mit leisem österreichischen Akzent spricht er Englisch, Josef Hofer heißt er, nicht zufällig an einen anderen Josef erinnernd. Lang wird dieser Josef nicht überleben. Vielleicht hätte er sich fürchten sollen.