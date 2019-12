Alle wissen, dass Oma krank ist - nur Oma darf nichts erfahren. "The Farewell" ist der schönste Familienfilm des Jahres - und oscarverdächtig.

Wie bitte, Oma stirbt? Die New Yorkerin Billi (gespielt von der Musikerin Awkwafina) ist am Boden zerstört, denn ihre chinesische Großmutter ist schwer an Krebs erkrankt. Die Verwandtschaft hat allerdings beschlossen, Oma die Krankheit zu verschweigen, denn laut landläufiger Überzeugung ...