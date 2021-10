"The French Dispatch": Wes Andersons schräge Liebeserklärung mit Staraufgebot

"The French Dispatch" von Wes Anderson ist eine Verbeugung vor dem legendären Magazin "The New Yorker". Die Besetzung ist so prominent wie eh und je.

Irgendwann im Laufe des 20. Jahrhunderts, man weiß es nicht genau, ist der amerikanische Journalist Arthur Howitzer Jr. (gespielt von Bill Murray) auf Urlaub in Ennui-sur-Blasé gelandet, einer pittoresken erfundenen Kleinstadt irgendwo in Frankreich, wahrscheinlich in der Provence. Statt ein paar nette Urlaubsreportagen zu schreiben und dann wieder heimzukehren, gründete er dann eine englischsprachige Zeitschrift, in der seither die besten Autorinnen und Autoren der Gegenwart schreiben: "The French Dispatch", so heißen die fiktive Zeitschrift und der Film, den Wes Anderson ...