"The Green Lie": Die Lüge von der Nachhaltigkeit und der Fairness

"The Green Lie" fragt nach, ob der Einzelne die Welt retten kann.

Wie sehr lügen Umweltsiegel, was ist dahinter am Nachhaltigkeitsschmäh? Mit "The Green Lie" geht der österreichische Regisseur Werner Boote stellvertretend für den milde besorgten, aber auch etwas bequemen Bürger auf die Reise, um herauszufinden, welche Versprechen der Konsumwelt überhaupt halten. Seit seinem größten Erfolg "Plastic Planet" ist dieses Konzept immer wieder aufgegangen, und tut es auch diesmal. Doch anders, als der Titel auf den ersten Blick vermuten lässt, geht es nicht um die Demontage etablierter Biolabels, sondern um die Verbrechen, die unter dem Schlagwort "Greenwashing" von großen Konzernen vertuscht werden - etwa dass das Märchen vom "nachhaltigen Palmöl" eben ein Märchen ist.