"The Guilty": Ein Anruf bringt den Nervenkitzel

Der Thriller "The Guilty" spielt nur an einem Ort - die Action findet in einer Notrufzentrale statt.

Bis vor Kurzem war Asger (gespielt von Jakob Cedergren) noch Kriminalpolizist. Nun ist er strafversetzt in die Notrufzentrale und genervt von der dortigen Routine, nichts als geklaute Brieftaschen und Beislschlägereien. Bis ein Anruf kommt, der anders ist: Eine panisch klingende Frau ist dran, offenbar ist sie entführt worden, offenbar kann sie nicht frei reden. Asger wird auf einmal hellwach, es ist klar, hier muss er eingreifen. So beginnt "The Guilty", das mit vielen Publikumspreisen ausgezeichnete Regiedebüt des Dänen Gustav Möller. Speziell bei diesem Film ist: Die Kamera weicht Asger nicht von der Seite, verlässt nie die Notrufzentrale - und doch kommt dieser Thriller nicht zur Ruhe. Wie ihm das gelungen ist, hat Möller im SN-Gespräch beim Zurich Film Festival erläutert.