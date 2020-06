"The High Note" handelt von den Träumen in der Musikwelt.

Die biestige Star-Chefin, die glamouröse Branche und die ambitionierte Assistentin: Spätestens seit "Der Teufel trägt Prada" ist die Konstellation deppensicheres Erfolgsrezept. Zuletzt hat der Berlinale-Eröffnungsfilm "My Salinger Year" das Konzept in die Literaturlandschaft transferiert. Nun ist die Musikbranche dran. In ...